Разработан новый назальный спрей для лечения болезни Альцгеймера

На настоящий момент ученые так и не нашли способ полного излечения от болезни Альцгеймера. Однако разрабатываются все новые и новые методы сдерживания прогрессирования заболевания Ученые из Техасского медицинского колледжа A&M разработали назальный спрей, используя который можно задержать прогрессирование болезни Альцгеймера на годы и поддержать слабеющие функции мозга.