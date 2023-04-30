ЦИК Узбекистана признал референдум по поправкам в Конституцию состоявшимся

Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся. За поправки в основной закон страны проголосовало 62,24%, сообщил в субботу, 30 апреля, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Бахром Кучкаров.