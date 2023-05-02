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Британский военный аналитик рекомендовал ВСУ не реагировать на ракетные удары России для экономии дефицитных зенитных ракет

Британский военный аналитик рекомендовал ВСУ не реагировать на ракетные удары России для экономии дефицитных зенитных ракет

Противовоздушная оборона Украины не справляется с российскими ракетами и не может контролировать воздушное пространство страны как на линии фронта, так и в глубине обороны.

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