Политолог: слова Макрона о Украине вызваны опасениями победы Трампа

REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko Высказывания французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину связаны со страхом отказа Вашингтона от помощи Киеву в случае прихода к власти Дональда Трампа, заявил эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.
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