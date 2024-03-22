Политолог: слова Макрона о Украине вызваны опасениями победы Трампа

REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko Высказывания французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину связаны со страхом отказа Вашингтона от помощи Киеву в случае прихода к власти Дональда Трампа, заявил эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.