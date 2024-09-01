Часть Большого Камня в Приморье на три дня осталась без электричества

Часть территории города Большой Камень Приморского края третий день остается без электричества из-за аварии на подстанции «Новый мир», сообщает 1 сентября сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Большого Камня.
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