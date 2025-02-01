Гений про злодейства Когда я читаю о "предупреждениях" со стороны Литвы, Латвии, Канады или, прости Господи, Эстонии, меня начинает душить смех.
Мелани обещает ответный удар
Комментарии
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Eduard
Точно,нас вообще проблемы Канады не касаются,они над нами изголялись как могли,
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6 час.
Анастасия Гончарова
вот все они эти саксы тупые на один манер,любят пакостить, врать,подхалимничать ,понты нагонять и изворачиваться как крысы блохастые..скоро вам всем пи...ц придет от России!😡🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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4 час.
И
ИгорьОвчаренко
В чём вопрос. Ну дали бабам порулить .Чего можно от этого ожидать? Как нат это всё трижды пополам. Пусть рулят . Итог заранее известен.
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2 мин.
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