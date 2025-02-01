Мелани обещает ответный удар

Eduard Точно,нас вообще проблемы Канады не касаются,они над нами изголялись как могли,

Анастасия Гончарова вот все они эти саксы тупые на один манер,любят пакостить, врать,подхалимничать ,понты нагонять и изворачиваться как крысы блохастые..скоро вам всем пи...ц придет от России!😡🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺