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Мелани обещает ответный удар

Мелани обещает ответный удар

Гений про злодейства Когда я читаю о "предупреждениях" со стороны Литвы, Латвии, Канады или, прости Господи, Эстонии, меня начинает душить смех.

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Комментарии
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Eduard
Точно,нас вообще проблемы Канады не касаются,они над нами изголялись как могли,
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6 час.
Анастасия Гончарова
вот все они эти саксы тупые  на один манер,любят пакостить, врать,подхалимничать ,понты нагонять  и изворачиваться как крысы блохастые..скоро вам всем пи...ц придет от России!😡🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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4 час.
И
ИгорьОвчаренко
В  чём вопрос. Ну дали бабам порулить .Чего можно от этого ожидать? Как нат  это всё  трижды пополам. Пусть рулят . Итог заранее известен.
Ответить
2 мин.
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