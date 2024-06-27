Пул журналистов Белого дома просит допустить «хотя бы одного репортера» на дебаты Байдена и Трампа

Ассоциация журналистов Белого дома в четверг, 27 июня, выпустила обращение к администрации США, в котором просит организаторов предвыборных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, которые впервые пройдут без зрителей и репортеров в студии, допустить «хотя бы одного представителя прессы», – сообщают СМИ.