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Пул журналистов Белого дома просит допустить «хотя бы одного репортера» на дебаты Байдена и Трампа

Пул журналистов Белого дома просит допустить «хотя бы одного репортера» на дебаты Байдена и Трампа

Ассоциация журналистов Белого дома в четверг, 27 июня, выпустила обращение к администрации США, в котором просит организаторов предвыборных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, которые впервые пройдут без зрителей и репортеров в студии, допустить «хотя бы одного представителя прессы», – сообщают СМИ.

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