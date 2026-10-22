Ансамбль «Дом купцов Шиловых с торговыми лавками» второй половины XIX века в Лысьве передадут в аренду для привлечения инвестора, который займётся сохранением памятника архитектуры.
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