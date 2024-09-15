Сегодня день рождения отмечает драматический театр имени Луначарского

113-й театральный сезон завершился очередной премьерой. «Горе от ума» в стихах. Но чем ещё запомнился этот год для театра? И кто создаёт визуальный образ спектаклей? О технических специальностях в творческом коллективе расскажет Софья Кайгородцева.
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