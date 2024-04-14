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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин сделал 797-ю передачу в НХЛ и делит 34-е место в истории с Курри

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Майклу Бантингу при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (4:6).

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