18-летняя французская горнолыжница Симон погибла во время тренировки

18-летняя французская горнолыжница Марго Симон погибла во время тренировки, передает RMC Sport.Инцидент произошел 24 апреля во время подготовки спортсменки к соревнованиям Red Bull Alpine Park в Валь-д Изере.
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