Ватикан призвал к диалогу с Москвой для сохранения мира

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о необходимости дипломатии и диалога в сложной международной обстановке, подчеркивая важность продолжения сотрудничества между сторонами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии