Ватикан призвал к диалогу с Москвой для сохранения мира

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о необходимости дипломатии и диалога в сложной международной обстановке, подчеркивая важность продолжения сотрудничества между сторонами.