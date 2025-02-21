НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Семь ямальцев стали победителями регионального конкурса добровольческих инициатив

Семь ямальцев стали победителями регионального конкурса добровольческих инициатив

Каждому из них будет предоставлена финансовая поддержка в размере около 300 тысяч рублей для реализации своих социокультурных проектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх