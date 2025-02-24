#Cводка на утро 24 февраля 2025 года ▪ Ночью каналы противника сообщили о более чем 70 «Геранях», поражавших цели в Киеве, Харькове, Староконстантинове, Кременчуге, Кировоградской.
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#Cводка на утро 24 февраля 2025 года ▪ Ночью каналы противника сообщили о более чем 70 «Геранях», поражавших цели в Киеве, Харькове, Староконстантинове, Кременчуге, Кировоградской.
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