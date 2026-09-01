Год единства народов России: Владимир Васильев принял участие в торжественных линейках в школах Твери

Владимир Васильев принял участие в торжественных линейках ко Дню знаний в школах Твери. В День знаний глава фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев, находясь с рабочим визитом в Тверской области, посетил торжественные линейки в тверских школах № 50 и № 17.