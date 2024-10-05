Прогноз погоды в Крыму на 5 октября

Прогноз погоды в Крыму на 5 октябряВ Симферополе +28 и ясноВ Севастополе +24 и ясноВ Евпатории +25 и ясноВ Черноморском +25 и ясноВ Джанкое +29 и ясноВ Ялте +23 и малооблачноВ Алуште +23 и малооблачноВ Керчи +23 и малооблачноВ Армянске +26 и ясноВ Красноперекопске +27 и ясно Читать подробнее>>> .