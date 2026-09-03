Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра ночью ощутимо похолодает, а днём температура почти не изменится. Готовься к переменам!Сегодня, 3 сентября, температура воздуха порадует +22 градуса.
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