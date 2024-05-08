«В Таиланде мне все нравится, только короля нельзя критиковать. — Так не критикуй. — Ну тогда и в России жить можно»

Мем о релокантах Вы наверняка обратили внимание, что далеко не все поуехавшие приживаются на новых местах, все чаще критикуют местные порядки.
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