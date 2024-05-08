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«В Таиланде мне все нравится, только короля нельзя критиковать. — Так не критикуй. — Ну тогда и в России жить можно»

«В Таиланде мне все нравится, только короля нельзя критиковать. — Так не критикуй. — Ну тогда и в России жить можно»

Мем о релокантах Вы наверняка обратили внимание, что далеко не все поуехавшие приживаются на новых местах, все чаще критикуют местные порядки.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Наш народ всегда чем-то недоволен в нашей стране, а вот там всё так хорошо, но реальность не всегда совпадает с мечтами.
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7 час.
Александр Широков
👍👍👍👍👍
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6 час.
Борис Леонтьев
Русский: «Уеду я пожалуй отсюда.» Еврей: «Таки да, всегда хорошо там где нас нет.» Русский: «Вот я и ищу где вас нет.»
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22 мин.

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