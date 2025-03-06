ETH достиг зоны сильной недооценки по MVRV

Недавний обвал на крипторынке привел к панике и разочарованию среди держателей Ethereum, однако анализ показателей блокчейна, таких как MVRV и “Реализованная цена” китов, свидетельствует о том, что текущая оценка ETH существенно занижена.
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