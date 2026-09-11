На аэродроме «Горелое» снова собираются развивать полёты и парашютный спорт

Фото: Фото: Юлия Новикова/top68.ru Читайте также: В «Жемчужине леса» дети первыми оценили новые тренажёры Токарёвской птицефабрике в пятнадцатый раз пригрозили банкротством В Токарёвском округе СХПК продолжает засевать спорные поля после окончания аренды Полноценную работу авиационно-спортивного клуба рассчитывают восстановить в 2027 году.
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