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Новости Тамбова

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На аэродроме «Горелое» снова собираются развивать полёты и парашютный спорт

На аэродроме «Горелое» снова собираются развивать полёты и парашютный спорт

Фото: Фото: Юлия Новикова/top68.ru Читайте также: В «Жемчужине леса» дети первыми оценили новые тренажёры Токарёвской птицефабрике в пятнадцатый раз пригрозили банкротством В Токарёвском округе СХПК продолжает засевать спорные поля после окончания аренды Полноценную работу авиационно-спортивного клуба рассчитывают восстановить в 2027 году.

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