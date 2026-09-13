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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канисарес о «Реале»: «Их нападающие ужасны без мяча, ситуацию надо исправлять. Если хотят стать лучшими в Европе, так нельзя – любой может создать опасный момент у их ворот»

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес раскритиковал атакующих игроков «Реала». Мадридцы победили « Райо Вальекано » (4:1) в 5-м туре Ла Лиги .

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