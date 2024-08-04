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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тейшейра провел тренировку с Цукербергом и Перейрой: «Отлично поработали»

Тейшейра провел тренировку с Цукербергом и Перейрой: «Отлично поработали»

«Отлично поработали с Марком Цукербергом и его командой. Большой и удивительный опыт тренировок с OSS Team», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра.

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