Минобороны Карабаха опровергло обвинения в свой адрес, выдвинутые Азербайджаном

Военные ведомства сторон рассказали, какая ситуация складывалась на линии соприкосновения 22 ноябряМинистерство обороны Азербайджана сообщает, что накануне с 15:48 до 18:20 по азербайджанскому времени его позиции с перерывами подвергались обстрелу.