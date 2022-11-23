Царьград

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Минобороны Карабаха опровергло обвинения в свой адрес, выдвинутые Азербайджаном

Минобороны Карабаха опровергло обвинения в свой адрес, выдвинутые Азербайджаном

Военные ведомства сторон рассказали, какая ситуация складывалась на линии соприкосновения 22 ноябряМинистерство обороны Азербайджана сообщает, что накануне с 15:48 до 18:20 по азербайджанскому времени его позиции с перерывами подвергались обстрелу.

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