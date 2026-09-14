"Dead Mall" Era Ends As Shoppers Return, Values Surge And Sector Leads CRE Revival The "malls are dead" narrative gained traction in corporate media coverage in 2016 and 2017 and lasted until 2022.
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