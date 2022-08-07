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Нишиока в матче с Рублевым впервые с 2019-го обыграл соперника из топ-10

96-я ракетка мира Йошихито Нишиока в полуфинале в Вашингтоне обыграл №8 Андрея Рублева – 6:3, 6:4. Японец провел 17-й матч против соперников из топ-10 и одержал третью победу.

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