Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Арахамия практически подтверждает кидок в Стамбуле

Арахамия практически подтверждает кидок в Стамбуле

Если хочешь разрушить страну, дай волю ослам! Осёл стоял, привязанный к дереву. Мимо проходил дьявол и отвязал его.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Окраина в пролете ...
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Вадим Кузнецов
Вот интересно, а куда денется Давид Ара Хамия после того, как СВО закончится? Он открытым текстом признался в том, что лично отвечает за гибель множества людей. Он что, считает, что Лондон резиновый, и Тарас с Мыколой его там не достанут? Я понимаю, что владельцам Ара Хамии пофигу, но неужели он сам настолько дебилен?
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20 час.

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