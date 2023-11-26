Арахамия практически подтверждает кидок в Стамбуле

Вадим Кузнецов

Вот интересно, а куда денется Давид Ара Хамия после того, как СВО закончится? Он открытым текстом признался в том, что лично отвечает за гибель множества людей. Он что, считает, что Лондон резиновый, и Тарас с Мыколой его там не достанут? Я понимаю, что владельцам Ара Хамии пофигу, но неужели он сам настолько дебилен?