Если хочешь разрушить страну, дай волю ослам! Осёл стоял, привязанный к дереву. Мимо проходил дьявол и отвязал его.
Арахамия практически подтверждает кидок в Стамбуле
Комментарии
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Владислав Владислав
Окраина в пролете ...
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22 час.
Вадим Кузнецов
Вот интересно, а куда денется Давид Ара Хамия после того, как СВО закончится? Он открытым текстом признался в том, что лично отвечает за гибель множества людей. Он что, считает, что Лондон резиновый, и Тарас с Мыколой его там не достанут? Я понимаю, что владельцам Ара Хамии пофигу, но неужели он сам настолько дебилен?
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20 час.
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