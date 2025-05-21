В Госдуме прокомментировали идею о возвращении раздельного образования мальчиков и девочек в школах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что с уважением относится к позиции ряда представителей Русской православной церкви и их стремлению к укреплению института семьи и нравственных ориентиров в обществе.
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