У Левандовского 35 голов за «Барсу» во всех турнирах сезона – форвард забил «Атлетико». Роберт – лучший бомбардир Ла Лиги с 22 голами

Нападающий забил «Атлетико» на 72-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги. Теперь на счету Левандовского 22 гола в текущем розыгрыше чемпионата – форвард «Барселоны» лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на 2 мяча.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии