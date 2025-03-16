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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

У Левандовского 35 голов за «Барсу» во всех турнирах сезона – форвард забил «Атлетико». Роберт – лучший бомбардир Ла Лиги с 22 голами

Нападающий забил «Атлетико» на 72-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги. Теперь на счету Левандовского 22 гола в текущем розыгрыше чемпионата – форвард «Барселоны» лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на 2 мяча.

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