Источник: власти России разработают перечень продуктов с торговой наценкой до 5%

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России будут разрабатывать перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%, например, ее уже планируется зафиксировать на отдельные категории овощей борщевого набора, рассказал РИА Новости один из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.
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