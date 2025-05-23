Учёные выяснили, почему девушки любят плохих парней

Исследование подтвердило, что мужчин с чертами психопатов считают более привлекательными. Китайские учёные из Хунаньского педагогического университета провели серию экспериментов и выяснили, что мужчин с чертами Тёмной триады (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия) женщины считают не только более харизматичными, но и более надёжными.