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Всё о женщинах

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Учёные выяснили, почему девушки любят плохих парней

Учёные выяснили, почему девушки любят плохих парней

Исследование подтвердило, что мужчин с чертами психопатов считают более привлекательными. Китайские учёные из Хунаньского педагогического университета провели серию экспериментов и выяснили, что мужчин с чертами Тёмной триады (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия) женщины считают не только более харизматичными, но и более надёжными.

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