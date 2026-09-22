Нигерия: официальные лица ввели ночной комендантский час с 18:00 до 06:00 (17:00-05:00 по Гринвичу) в районах местных органов власти Баркин-Лади, Боккос и Мангу, штат Плато, с 21 сентября до дальнейшего уведомления из-за растущих проблем безопасности в этом районе.