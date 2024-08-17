Как и обещали синоптики, прошедшая ночь стала по-сентябрьски холодной. Но на этом запасы холода у августа закончатся, и уже с сегодняшнего дня придет потепление.
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Как и обещали синоптики, прошедшая ночь стала по-сентябрьски холодной. Но на этом запасы холода у августа закончатся, и уже с сегодняшнего дня придет потепление.