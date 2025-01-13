Гонка зарплат заканчивается, банки снижают ставки по вкладам. Обзор Банки.ру

Эксперты прогнозируют окончание гонки зарплат, рассказывают «Ведомости». Дефицит рабочей силы сохранится в 2025 году, что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году.
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