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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Предупреждение для молодых женщин: необходимо проявлять бдительность в отношении риска развития рака молочной железы

Заболеваемость раком молочной железы: тенденции и перспективы Согласно отчету Американского онкологического общества (American Cancer Society), опубликованному в октябре 2023 года, заболеваемость раком молочной железы в США демонстрирует устойчивый рост.

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