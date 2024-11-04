Предупреждение для молодых женщин: необходимо проявлять бдительность в отношении риска развития рака молочной железы

Заболеваемость раком молочной железы: тенденции и перспективы Согласно отчету Американского онкологического общества (American Cancer Society), опубликованному в октябре 2023 года, заболеваемость раком молочной железы в США демонстрирует устойчивый рост.
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