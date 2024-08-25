Сенатор Климов считает, что Дурова арестовали по запросу США

Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции «по запросу США».
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