«Лето в Москве»: в Конькове пройдут показательные выступления собак-проводников

8 июня в Москве пройдут показательные выступления кинологов и собак-проводников В районе Коньково в Москве 8 июня пройдут выступления кинологов и собак-проводников из Российской школы подготовки собак-проводников ВОС.
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