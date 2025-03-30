Попытка лидера сатанистов провести «черную мессу» привела к хаосу и арестам

Лидер небольшой группировки, называющей себя сатанистами, и еще трое человек были арестованы в пятницу после потасовки в здании парламента американского штата Канзас, возникшей из-за попытки лидера группы провести «черную мессу» в ротонде .
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