По случаю праздника.Что на мой субъективный взгляд необходимо для развития нашего флота в обозримой перспективе.
С Днем ВМФ!
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По случаю праздника.Что на мой субъективный взгляд необходимо для развития нашего флота в обозримой перспективе.
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