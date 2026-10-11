Украинская делегация в составе Кирилла Буданова*, Давида Арахамии, Рустема Умерова и Сергея Кислицы раньше срока покинула переговоры в Майями.
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Оказалось не так просто Трампу выступать "миротворцем" в военном противостоянии на Украине. А казалось что можно за 2 дня всё прекратить, однако... перестали слушать европейцы указаний из Белого Дома, ждут "смены караула" и затягивают переговоры... полагают что с демократами в США снова договоряться, а пока обеспечивают финансирование киевского режима сами.
В любом случае сейчас Трампу нечего терять - но если демократы после выборов 4 ноября попытаются снова начать финансирование Украины... тогда 2 года Трампу можно экономически "давить" на ЕС через НАТО. А если положение граждан США ухудшится - свалить всё на противодействие законодателей его решениям.
А что, нельзя было в дизельной сделке запретить разведданные Киеву?
А почему Бука ??? На память пришло имя Бука Сука Димки... Недавно , в 1976 году устроившего переворот в Нигерии... Ну как тут забыть... Всё таки газета Правда в СССР писала правду...
Абра-кадабра какая-то... Сегодня БПЛА летят на Омск, на север Урала.... А кто их наводит? Не с помощью ли пиндосов эти БПЛА наводятся на НПЗ?