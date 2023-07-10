Ценный экспонат обнаружили в фонде Бахрушинского музея

Во время проведения первой за всю историю существования Бахрушинского театрального музея сверки музейных предметов в отделе фондов детских и кукольных театров Бахрушинского обнаружили фотографию эстрадного номера «Волк и Журавль» по басне Крылова.
Во время проведения первой за всю историю существования Бахрушинского театрального музея сверки музейных предметов в отделе фондов детских и кукольных театров Бахрушинского обнаружили фотографию эстрадного номера «Волк и Журавль» по басне Крылова.
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