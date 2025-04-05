Ирина Волк: В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемых в особо тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней

«Менее суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции «Сенгилеевский», чтобы задержать подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней.
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