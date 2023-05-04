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Немецкий экс-наемник Краценберг: ВСУ используют иностранцев в качестве пушечного мяса

Бывший немецкий наемник Йонас Краценберг заявил, что ВСУ используют иностранных солдатов в качестве пушечного мяса.

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