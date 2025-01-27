Посетители барнаульских ТРЦ получили свыше 300 собственных нейроаватаров

Акцию "Нейропульс: ритм нового века" организовал Центр самореализации молодежи "Меняй" при поддержке "Новых людей" Акция "Нейропульс: ритм нового века" / Фото: "Новые люди" Посетители торгово-развлекательных центров Барнаула получили более 300 собственных нейроаватаров в рамках акции "Нейропульс: ритм нового века".
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