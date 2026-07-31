Военный аналитик Михаил Онуфриенко: Командование ВСУ относится к солдатам как к заключенным

Валерий Попов

УКРАИНСКОМУ СОЛДАТУ (Из поэмы "Новороссия - боль моя!") «Чьи вы, хлопцы, будете, Кто вас в бой ведёт?..» Песня Ты за кого воюешь, брат? Ты посмотри вокруг, солдат! Кто там сидит в Верховной Раде? – Подонки, оборотни-дяди… Они продали всю страну, С народом начали войну! Пред СэШэА, как лис, елозят – Подачек долларовых просят, Чтоб с потрохами вас купить, Чтоб дурней – вас вооружить И на Донбасс, как мясо бросить!.. Зачем тебе и смерть, и раны За их дворцы, за их карманы? Им всем плевать на Украину, Им воровать бы только гривну, И, прячась за твою же спину, Тебя считают за скотину… Зачем сжигаешь ты Славянск? Зачем бомбишь Донецк, Луганск? Чем житель виноват Шахтёрска И сталевары Краматорска?! Зачем на землю их пришёл С напалмом, «Градом» ты, хохол? Они вас встретят огоньком, А не донбасским угольком… И будешь в танке ты гореть, И ждёт, солдат, тебя там смерть… Опомнись, брат! – Душе твоей Не больно, что стрелял ты в брата?! Бомбил детей и матерей, Поверив лжи, иль ради злата! Душа не выдержит разора И твоего, солдат, позора, – И поспешишь ты удалиться, Чтоб застрелиться, удавиться… 👍https://stihi.ru/2015/04/22/2204