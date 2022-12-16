17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис

17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения Читайте также: Реквием по "Сатане" от главного конструктора "Patriot — это жалкое подобие С-300" "Наша задача — делать бомбы" "Не надо себя тешить тем, что противостояние закончилось" Ракетные войска РФ усилят "Баргузином" "Надо держать под прицелом территорию США" Тот, кто создавал ракетно-ядерный щит СССР День сотрудников фельдъегерской службы Читайте также: Фельдъегерь — курьер особого значения Международный день защиты секс-работников от насилия Православный календарь День памяти святой великомученицы Варвары.