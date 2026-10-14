“California Gov. Gavin Newsom is headed to New Hampshire this weekend to campaign for Democratic candidates in the November election, a continuation of his reconnaissance tour through swing states in preparation for a possible 2028 presidential run,” the Los Angeles Times reports.
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