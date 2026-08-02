Тамбовский телецентр присоединился к празднованию 25-летия Российской телевизионной и радиовещательной сети

Тамбовский телецентр присоединился к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в честь 25-летия предприятия (6+), который продлится до 13 августа.
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