TikTok: Закон о запрете приложения в США нарушает первую поправку к Конституции СШАTikTok подала иск в окружной апелляционный суд округа Колумбия, оспаривая новый закон США, который может привести к запрету популярной социальной сети на территории страны.
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