Астраханец выиграл золото на Кубке России по борьбе на поясах

И получил право выступить на Всемирных играх стран БРИКС и Кубке мира. В Рязани состоялся Кубок России по борьбе на поясах, который также являлся отборочным этапом на Всемирные игры стран БРИКС и Кубок мира.
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