Астраханская связистка, прошедшая путь от Сталинграда до Берлина, отметила 103-й день рождения

Жительница села Татарская Башмаковка Алия Ильясова отметила 103-й день рождения. Биография ветерана Великой Отечественной войны представляет собой готовую летопись главных геополитических разломов прошлого века.
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