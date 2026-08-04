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Пункт-А

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Астраханская связистка, прошедшая путь от Сталинграда до Берлина, отметила 103-й день рождения

Астраханская связистка, прошедшая путь от Сталинграда до Берлина, отметила 103-й день рождения

Жительница села Татарская Башмаковка Алия Ильясова отметила 103-й день рождения. Биография ветерана Великой Отечественной войны представляет собой готовую летопись главных геополитических разломов прошлого века.

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